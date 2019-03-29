مدرب تشيلسي يطلب وقف المباريات في حالة العنصرية

قال الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إنه يريد قاعدة جديدة ضمن قوانين كرة القدم تسمح بإيقاف المباريات إذا صدرت إساءات عنصرية بحق اللاعبين.



وأضاف ساري حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الجمعة: "هناك بعض الأناس الأغبياء في كل بلد، ولذلك أعتقد أنها مشكلة كبيرة.. ومن وجهة نظري نحتاج إلى القيام بشيء مختلف وربما يكون من المناسب وقف المباراة لمدة 10 دقائق مباشرة في مثل هذا الموقف".



ويأتي اقتراح المدرب الإيطالي بعد الإساءة العنصرية للاعبي منتخب إنجلترا في مونتنيجرو خلال تصفيات "يورو 2020" والتي طالت مهاجم مانشستر سيتي رحيم إسترلينج، وكذلك جناح البلوز كالوم هودسون أودوي، الذي سبق وأن تعرض لنفس الشيء خلال مباراة دينامو كييف في الدوري الأوروبي.