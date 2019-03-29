القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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الجمعة 29/مارس/2019 - 06:52 م

مسيرة بالدراجات احتفالا بـ"ساعة الأرض" بسوهاج

مسيرة بالدراجات احتفالا
أ ش أ
dostor.org/2571309

نظم فرع جهاز شئون البيئة في سوهاج، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، مسيرة بالدراجات بطول كورنيش النيل الشرقي في مدينة سوهاج، حملت لافتات توعية بضرورة الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، في إطار بدء عدد من الفعاليات البيئية في المحافظة احتفالا بساعة الأرض.

وقالت عبير محمد عبدالحميد مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية في الفرع، في تصريحات صحفية، إن المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري أناب عن الدكتور بسام عزام سكرتير عام المحافظة؛ للمشاركة في فعاليات الاحتفال، وشهد انطلاق مسيرة الدراجات التي استهدفت دعوة أهالي المحافظة للمشاركة في احتفال "ساعة الأرض" بوصفه حدثًا عالميًا سنويًا.

وأوضحت عبير محمد أن هذا الحدث العالمي يسعى في المقام الأول إلى دعم البيئة وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ، ليس فقط عن طريق إطفاء الأنوار، لكن بنهج كل السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة؛ مثل: ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة وتقليل عوادم السيارات بركوب الدراجات داخل نطاق المحافظة بدلا من قيادة السيارات والحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية وغيرها من صور الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وأكدت أن الفعاليات تضمنت تنظيم ندوات توعوية خلال الشهر الجاري في مختلف مدارس المحافظة لتعريف التلاميذ والطلاب بساعة الأرض والحث على المشاركة فيها من أجل إنقاذ الكوكب والحد من التغيرات المناخية وتأثيراتها ودعوة الطلاب ليكونوا رسلا للبيئة وسفراء في توصيل الرسائل البيئية التي تدعم الوعي والثقافة البيئية لدى المجتمع بكافة فئاته وطبقاته.

وأشارت إلى أن الفرع نظم ندوات توعية بالبيئة وبساعة الأرض لـ75 طفلا من المشاركين في أوليمبياد الطفل المصري المقام في مركز شباب توشكى في مدينة سوهاج. كما تم التنسيق مع المحافظ لإطفاء الأنوار غدا لمدة ساعة من الساعة 8.30 وحتى الساعة 9.30 مساء في ميدان الثقافة أكبر ميادين مدينة سوهاج وكتابة كلمة "Earth Hour 60" بأضواء الشموع في أرض الميدان وإطفاء الأنوار عن الاستاد الرياضي والملاهي الملحقة به وتخفيف أضواء ديوان عام المحافظة كجزء من المشاركة في هذا الحدث العالمي.

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