حسن راتب يكتب: «الأمن المائى العربى».. مسألة حياة



فى مشربنا، فإن القول، أى قول، يجب أن يقابله العمل، وإن القناعات الشخصية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تنضبط وتستقيم، وتكون لها قيمة دون أن تصاحبها التزامات أخلاقية حقيقية وواقع ملموس على أرض الواقع، ومن هذا المنطلق، فإننى لم أتردد ولو للحظة واحدة فى قبول عرض تلقيته من عالِم المياه الدولى الجليل، الدكتور محمود أبوزيد، بصفته رئيس المجلس العربى، بأن أستضيف مقر الأكاديمية العربية للمياه داخل جامعة سيناء.



والحقيقة أن المشاعر الفياضة التى انتابتنى لحظة تلقى هذا العرض، وقبوله على الفور، كانت هى نفس مشاعرى حينما استخرت الله من قبل، وعقدت العزم وقررت إنشاء جامعة سيناء فى العريش، وكان ذلك خلال فترة الثمانينيات، بدافع شخصى نابع من داخلى، ورغبة قوية كانت تنتابنى من أجل تجاوز حدود المعقول، ورفض كل الدراسات الاقتصادية التى أكدت، آنذاك، عدم جدوى هذا المشروع فى تلك المنطقة، وعلى الرغم من وجود بدائل عديدة وفرص أكثر ربحًا بعيدًا عن العريش، فإن إرادة الله شاءت أن أتمسك برأيى، وأن ترجح صحة اختيارى القدرى، ويقام المشروع فى نفس المكان الذى اخترته، وتنجح الجامعة فى تحقيق ما كنت أصبو إليه فى مجال تنمية البشر بقيمة تفوق أى جدوى اقتصادية.



نعم، إنها نفس مشاعرى التى سيطرت على جميع جوارحى لحظة قبول استضافة أكاديمية عربية، ينص دستورها على كونها مؤسسة «غير هادفة للربح»، مع قيامى بتحمل الأعباء المالية السنوية لأنشطتها، التى تستهدف بالدرجة الأولى تأهيل الكوادر البشرية فى سائر أقطار الوطن العربى، من أجل مواجهة أخطر قضايا المنطقة والعالم، وأعنى بها قضية تناقص الموارد المائية تحت وطأة زيادة سكانية متصاعدة، تهدد الأمن الغذائى والمائى، ويتوقع تضاعف آثارها السلبية مع التغيرات المناخية المحتملة.



وهنا، تبرز أهمية الحديث عن تلك التحديات الحالية والمستقبلية للأمن المائى العربى، حيث نجد فى صدارة تلك التحديات ما فرضته الطبيعة من موقع الوطن العربى جغرافيًا فى منطقة جافة، تتدرج مناخيًا بين شبه جافة إلى شديدة الجفاف بسب ندرة سقوط الأمطار فى تلك المنطقة، إلى جانب شدة الحرارة، مما يشكل تحديات مضاعفة تتعلق بتوفير المياه اللازمة للزراعة وإنتاج الغذاء.. من هنا وصل متوسط حصة الإنسان العربى من المياه إلى ما يقارب خمسمائة متر مكعب فى العام، بينما حد الفقر المائى المتعارف عليه دوليًا هو ألف متر مكعب.



وقد يرى البعض أن قضية المياه قضية ثانوية بالمقارنة بما يشهده العالم من حروب وصراعات وأعمال عنف واضطرابات سياسية، إلا أنها أصبحت الآن تمثل بالفعل قضية أساسية قد تتحول فيما بعد لتصبح سببًا كافيًا لاندلاع الحروب والنزاعات، وذلك فى ظل الطلب المتزايد على المياه، وسط حالة من الارتفاع السريع للنمو السكانى، والارتفاع الملحوظ فى ظاهرة الاحتباس الحرارى، وارتفاع نسبة الهدر العالية فى المياه، حيث يعانى الكثير من دول العالم، ومعظمها دول عربية، من أزمة حقيقية. ففى الخمسينيات من القرن العشرين، كانت قائمة الدول التى تعانى من نقص المياه تعد على أصابع اليد الواحدة، أما اليوم، فقد زادت هذه القائمة لتصل على مستوى العالم إلى ٢٦ بلدًا، أو ما يمثل ٣٠٠ مليون فرد، واعتبارًا من عام ٢٠٠٠، أصبحت المياه فى منطقة «الشرق الأوسط» يتم التعامل معها باعتبارها سلعة استراتيجية تتجاوز فى أهميتها النفط والغذاء.



وهنا تبرز أهمية تناول أزمة المياه فى الوطن العربى بالبحث والمناقشة. فبالرغم من أن العالم العربى يضم عُشر مساحة اليابسة، فإنه تم تصنيفه على أنه من المناطق الفقيرة فى مصادر المياه العذبة، إذ لا يحتوى إلا على أقل من ١٪ فقط من كل الجريان السطحى للمياه، وحوالى ٢٪ من إجمالى الأمطار فى العالم.



وحينما نتطرق إلى الحديث عن التحدى الثانى الذى فرضته الطبيعة القاسية على الوطن العربى، فإنه يتعلق بوجود حقيقة مؤكدة فى العالم العربى، تتمثل فى أن معظم مصادر المياه فى المنطقة العربية، يأتى من خارج حدود بلدانه، وعلى وجه الخصوص فى أنهار النيل ودجلة والفرات، وهذا فى تقديرى يمثل تهديدًا واضحًا وصريحًا للأمن المائى العربى، خاصة فى ظل عدم وجود تعريف محدد حتى الآن من الأمم المتحدة لمفهوم الأمن المائى، وطبيعة العلاقات بين الدول المتشاركة فى الأحواض المائية، السطحية والجوفية.



ومن هنا، نلاحظ بشكل لافت للنظر، أن الأمن المائى فى العراق وسوريا فى حالة تهديد مستمر، بسبب إقامة تركيا السدود بشكل متعمد، كما هو الحال أيضًا بالنسبة لمصر، فى ظل قيام إثيوبيا بإنشاء سد النهضة وغيره من السدود التى، بكل تأكيد، تمثل تهديدًا واضحًا للأمن المائى المصرى، فمشكلة مياه حوض نهر النيل أنه ينبع من أواسط إفريقيا ويصب فى البحر المتوسط عابرًا تسع دول إفريقية، هى: بوروندى ورواندا وتنزانيا وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية «زائير سابقًا» وإثيوبيا والسودان ومصر، كما أن مصادر مياه النهر تتكون من ثلاثة أحواض رئيسية، هى: حوض الهضبة الاستوائية، وحوض بحر الغزال، وحوض الهضبة الإثيوبية، التى تشكل أهمية كبيرة للأمن المائى المصرى، ويتكون حوض الهضبة الإثيوبية من ثلاثة أحواض صغيرة رئيسية، هى: حوض نهر السوباط، وحوض النيل الأزرق، وحوض نهر عطبرة.. وأهم المشروعات المقامة على نهر النيل، من منشآت وسدود، تقوم بتخزين وتنظيم المياه، مثل قناطر الدلتا والصعيد، وخزان أسوان، وسد جبل الأولياء، وسد سنار، وسد أوين، والسد العالى، ومشروع قناة جونجلى، ومشروع سد فينشا.



وكما هو معروف للجميع، فإن مصر تعانى من عدم توافر بدائل لمياه النهر، لأن المتوافر لديها، من المياه الجوفية ومياه معالجة وغيرها، لا يسهم سوى بقدر ضئيل، ١٦٫٥ مليار متر مكعب، وبنسبة ٢٣٪ من إجمالى الموارد المائية المتاحة، كما أن الاحتياجات المائية لمصر تتساوى فى الوقت الحاضر مع الموارد المائية المتاحة «٧٢ مليار متر مكعب»، وبالتالى فإنه يمكننا القول إنه لا توجد فجوة مائية بمصر حتى الآن، إلا أن ثبات الموارد المائية، سوف يؤدى مع زيادة السكان، إلى أن تتحول المياه العذبة فى مصر إلى سلعة نادرة آجلًا أم عاجلًا، خاصة أن مصر ترى أن لها حقوقًا تاريخية مكتسبة بالنسبة لمياه النيل، وأنه لا يجوز التعرض لها، وأن لـمصر الحق فى الحصول على نصيب معقول من أى إيرادات إضافية تنجم عن تقليل المفقود عند المنابع.



وهناك مثال آخر أكثر تعبيرًا عن التهديد المستمر للأمن المائى العربى، وهو ما تمارسه إسرائيل من سرقة مياه لبنان والأردن وغزة بشكل يجسّد الاعتداء السافر على الحقوق، بل إنه يهدد استمرار الحياة بالكامل فى تلك الدول، التى شاء حظها العاثر أن تكون فى هذا الموقع الجغرافى الذى يجعلها عرضة لسطو إسرائيل على مياهها الجوفية أو السطحية على السواء.



ولكن بالرغم من تلك التحديات، فإننى أرى من واقع متابعتى أعمال الاجتماع الأخير للمجلس العربى للمياه، الذى عُقد يومى الأحد والإثنين الماضيين، ومن واقع تقارير الخبراء والمناقشات، أن الأمة العربية لا تعانى فقرًا مائيًا بقدر ما تعانى فقرًا فى إدارة المياه!.. نعم، نحن أمة لا تعانى عجزًا مائيًا بقدر ما تعانى من حجم الفاقد والمفقود الذى يقدّر بنصف مواردها المائية، البالغة حوالى ٧٦٠ مليار متر مكعب فى السنة!.. أمة لم تفلح حتى الآن فى تحويل الأزمة إلى فرص هائلة للاستثمار، وذلك من خلال الإبداع والابتكار، وخلق حالة من الاستقرار بدلًا من الشكوى والانكسار!.. وهو ما سوف أتناوله من خلال دراسات قائمة حاليًا بالأكاديمية العربية للمياه، بالتعاون مع مؤسسة حسن راتب للإبداع والابتكار، لطرح أفكار ورسم سيناريوهات تستهدف، فى المقام الأول، تحويل الأزمة إلى فرصة، وتتحول من خلالها المحنة إلى منحة من الخالق، جل شأنه.



من يتعمق فى قراءة التاريخ، ويتعمق فى دراسة الجغرافيا، يعى جيدًا أن الامتداد الجغرافى للوطن العربى صنع له تنوعًا بيئيًا هائلًا فى المزايا النسبية لكل دولة من بلدانه، ومنها تلك الثروة المائية التى يطلقون عليها «المياه الخضراء»، حيث تتساقط على السودان أمطار سنوية تقدر بحوالى ٤٠٠ مليار متر مكعب، بينما لا يتجاوز مقدارها فى مصر المليار ونصف المليار.. ومن هنا، فإن السودان يمتلك ميزة نسبية فى إنتاج اللحوم بكل أشكالها لوفرة المراعى الطبيعية بها، بينما لا تملك مصر أى ميزة نسبية فى تنمية الثروة الحيوانية لارتفاع تكلفة توفير الأعلاف بسبب ندرة نصيبها من المياه الخضراء، وهو نفس الحال الذى تعيشه المملكة العربية السعودية ودول الخليج، التى تتكبد أموالًا طائلة بسبب قيامها باستيراد اللحوم والأعلاف، بينما توجد، وبكل تأكيد، فرص هائلة لإطلاق مشروع عربى يستهدف تنمية الثروة الحيوانية فى السودان، تصاحبه بالطبع إقامة كل الصناعات القائمة عليها من أجل سد احتياجات الأمة العربية بكاملها، من خلال التجارة البينية فى مجال اللحوم، ومنتجات الألبان، وصناعات الجلود، وغيرها من المنتجات المصاحبة والمكملة لمشروعات الثروة الحيوانية.



وعلى جانب آخر، نجد أن دول حوض البحر المتوسط، تمتلك ميزة نسبية، تتمثل فى إنتاج زيت الزيتون، وبالطبع فإن ذلك يسفر عن توفير احتياجاتها التى لا يملكها السودان ودول الخليج، مما يؤهلها لإقامة مشروعات عربية هائلة لسد احتياجات المنطقة التى تعانى عجزًا فى إنتاج الزيوت، وفى مقدمتها مصر.. الأمثله كثيرة، ويصعب حصرها لتنوع المزايا النسبية لبلدان الأمة العربية، من حيث وفرة المياه وتنوع المناخ، وهو ما يجب تحويله إلى مشروعات تكامل «عربى - عربى» من أجل مواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائى.



فهل يعقل أن تستورد الأمة العربية أكثر من نصف غذائها من الخارج، بينما تملك تنوع المزايا النسبية، تلك المزايا الكفيلة بسد احتياجاتها بالاعتماد على فكرة التكامل والتجارة البينية؟.



أما النموذج الثانى لمسألة تحويل الأزمة إلى فرصة، فهو يتمثل فى توطين تكنولوجيا تحلية المياه، الذى من شأنه خفض تكلفة إنتاجها وتأمين استدامتها، حيث إن ٨٠٪ من مكونات محطات تحلية المياه فى بلدان الوطن العربى، يتم استيرادها من الخارج، وتدار بواسطة شركات عالمية، بتكلفة باهظة، بينما هناك فرص هائلة لتوطين الصناعة عن طريق رصد ١٠٪ من التكلفة الحالية للبحث العلمى والإبداع والابتكار فى هذا المجال، من خلال عقول بشرية عربية.



وهنا، فإننى أتساءل: هل يعقل أن نستمر فى استيراد معدات وقطع غيار لتحلية المياه بمليارات الدولارات، بينما يمكننا توطين تلك الصناعة باستثمارات تكاملية عربية تحقق عائدًا ربحيًا هائلًا؟



أما النموذج الثالث فى تلك المسألة التى أتناولها بشىء من التفصيل، فإنه يتمثل فى فكرة معالجة المياه الرمادية الناتجة عن الاستخدامات المنزلية، والمياه السوداء التى تتكون من الصرف الصحى، وبالطبع فإن معالجة هذه المياه تساعد بشكل كبير فى إعادة استخدامها فى التوسعات العمرانية الجديدة والزراعة، وهو ما لا تقوى على تغطية تكاليفه الحكومات التى تتيح تقديم تلك الخدمات للقطاع التعاونى بتيسيرات وسياسات جاذبة للاستثمار، كما هو الحال فى أمريكا وأوروبا وغيرها، التى تقدم فيها التعاونيات تلك الخدمات لأعضائها بسعر التكلفة.



قد لا يتسع المجال لاستعراض المزيد والمزيد من الفرص الاستثمارية الهائلة لما نطلق عليه أزمة المياه، بينما هى فى واقع الأمر فرص هائلة لاستثمار المزايا النسبية والفاقد والمفقود من مواردنا المائية المحدودة.. فمتى نستيقظ قبل ضياع الفرص؟.

