السعودية تدين انفجار العاصمة الصومالية مقديشيو

أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لانفجار سيارة ملغومة أمس الخميس، في العاصمة الصومالية مقديشيو؛ مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وجدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة- وقوف المملكة وتضامنها مع الصومال ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.



وكانت الشرطة الصومالية أعلنت، أمس الخميس، مقتل 16 شخصا وإصابة 17 آخرين، جراء انفجار سيارة ملغومة خارج مطعم بالعاصمة مقديشيو.