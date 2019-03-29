اليمن: الجامعة العربية تعتزم التحرك للضغط على إيران لتنفيذ اتفاق "ستوكهولم"

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن الجامعة العربية ستتحرك باتجاه مجلس الأمن للضغط على إيران لتنفيذ اتفاق "ستوكهولم" الذي لم ينفذ منذ 4 أشهر بسبب رفض الميليشيات الحوثية الانسحاب من محافظة الحديدة.



وقال اليماني -في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية- إنه تم خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الثلاثين المنعقد في تونس، اليوم الجمعة، بحث إمكانية ممارسة المزيد من الضغط على مجلس الأمن لممارسة ضغط موازي على إيران وكل من يعمل على إعاقة تنفيذ اتفاق "ستوكهولم" بشأن محافظة الحديدة في اليمن وخاصة بعد الاقتراب من الوصول إلى الشهر الرابع من الاتفاق ولم يتم التنفيذ على أرض الواقع.



وأشار اليماني إلى أنه إذا انسحبت الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة ستكون هناك خطوات إيجابية نحو بناء السلام.



وكان الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للقمة العربية الثلاثين انطلق، اليوم في تونس، لبحث تحضير مشروع جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي سترفع للقادة العرب في مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة المقرر عقده يوم 31 مارس الجاري.