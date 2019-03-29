اجتماع لوزراء خارجية الجوار الليبي بتونس

عقد وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، غسان سلامة، اجتماعًا في العاصمة التونسية اليوم الجمعة، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ30 التي تعقد في تونس بعد غد الأحد.



وناقش الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية تونس خميس الجيهناوي، ووزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، ووزير خارجية ليبيا، محمد طاهر السيالة، سبل حلحلة الأزمة الليبية ومناقشة آخر التطورات الجارية في ليبيا، فضلا عن تشجيع الحوار السياسي بين أبناء الشعب الليبي.