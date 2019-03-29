القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
فن
الجمعة 29/مارس/2019 - 06:29 م

الاستقرار على موعد إقامة حفل تامر حسني المؤجل بالمنصورة

تامر حسني
تامر حسني
حسن أمين
dostor.org/2571298

أعلن المطرب تامر حسني، عن إقامة حفله الغنائي، المقرر له داخل جامعة الدلتا بالمنصورة، وذلك بعد تأجيل الحفل مرتين الأولى اليوم الجمعة، والثانية يوم الأحد المقبل، وتم الاستقرار على يوم 4 إبريل المقبل لإقامة الحفل.

وتواصل تامر حسني، مع إدارة الجامعة والشركة المنظمة للحفل خلال الساعات الماضية؛ لتأجيل الحفل بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصا منه على سلامة الجمهور المقرر أن يحضر الحفل.

وكانت تذاكر الحفل قد طرحت على فئتين الأولى بـ٣٠٠ جنيه للدرجة العادية والثانية بـ٥٠٠ جنيه لفئة الـVIP والتي نفذت مبكرا، ويشارك في تجهيزات الحفل وليد الحريري يتراسات الإضاءة والـ led screens وأضخم مسرح أقيم بالمنصورة لـ تامر فوزي ومهندس الصوت عاصم السيد، والحفل من تنظيم وليد منصور.

الاستقرار على موعد إقامة حفل تامر حسني المؤجل بالمنصورة
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ 3 شهر

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 4 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 5 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 6 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

الآن

شكرى: زيارتى لأمريكا ركزت على العلاقات الثنائية.. وأكدنا موقفنا من عروبة الجولان

زعيم الأغلبية: الشعب المصرى صاحب الكلمة الأخيرة في التعديلات الدستورية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 20

بعد قراءة مقالة حول التعديلات الدستورية.. غنيم: موقف عبد العال يعكس اهتمام البرلمان بسماع كل الأصوات

ads
الأكثر قراءة

قائمة الزمالك.. الأبيض بالقوة الضاربة أمام الأهلي

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

محمود علاء يعلن موقفه من المشاركة في القمة 117

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الرجاء والترجي بث مباشر اليوم الجمعة

ألبومات الصور

السيطرة على حريق بمخزن لـ" النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)

أطفال "متلازمة داون" يحتفلون باليوم العالمي في الإسكندرية (صور)

معسكر ترفيهي للأطفال التوحديين بالإسكندرية (صور)

"الشباب والرياضة بالجيزة" تنظيم مهرجان للعروض الرياضية

رياضة

ساري: ما زلت أسعي للرحيل عن تشيلسي

المصري يتعادل مع المقاولون العرب 2-2

مدرب تشيلسي يطلب وقف المباريات في حالة العنصرية

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

قائمة الزمالك.. الأبيض بالقوة الضاربة أمام الأهلي

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

محمود علاء يعلن موقفه من المشاركة في القمة 117

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الرجاء والترجي بث مباشر اليوم الجمعة

الرئيس نيوز

السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب"

​ مخاوف من زيادة الأسعار عقب صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

المالية تصدر تعليمات جديدة بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة

"التنظيم والإدارة" تتلقى طلبات التسويات.. وتؤكد: تفعيل تعديلات الوزراء حتى نوفمبر

أبو الغيط: قرارات سيادة إسرائيل على الجولان لن تغير من واقعها العربي

كشكول

بالصور.. نصف امتحان الصرف للأول الثانوي الأزهري اختيارات وصحح الخطأ

قنا الأزهرية تشارك فى ندوة للقضاء على التنمر بين الطلاب

بالصور.. تعرف على شكل امتحان النحو التجريبى لطلاب الأول الثانوى الأزهرى

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الغربية

"التعليم" تتيح امتحان الإنجليزي للتدريب عبر موقعها الرسمي

الأمصار

على هامش القمة.. رفض عربي حاسم للتواجد التركي بسوريا

الجزائر تنفي منع دبلوماسيين وسياسيين من السفر

إيطاليا: إصابة 50 شخصا بتصادم قطارين في مقاطعة كومو

مدرب برشلونة يوجه رسالة لميسي

قائد عمليات نينوى: سنختار محافظا مناسبا للموصل الاسبوع المقبل

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

مدرب إنجليزي يقطع الإنترنت عن لاعبيه

الأسطول الياباني يتحرك لصيد 127 حوتًا في المياه الساحلية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 20

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

التغير المناخي يسهم على انتشار البعوض الحامل للأمراض

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎