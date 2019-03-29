الاستقرار على موعد إقامة حفل تامر حسني المؤجل بالمنصورة

أعلن المطرب تامر حسني، عن إقامة حفله الغنائي، المقرر له داخل جامعة الدلتا بالمنصورة، وذلك بعد تأجيل الحفل مرتين الأولى اليوم الجمعة، والثانية يوم الأحد المقبل، وتم الاستقرار على يوم 4 إبريل المقبل لإقامة الحفل.



وتواصل تامر حسني، مع إدارة الجامعة والشركة المنظمة للحفل خلال الساعات الماضية؛ لتأجيل الحفل بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصا منه على سلامة الجمهور المقرر أن يحضر الحفل.



وكانت تذاكر الحفل قد طرحت على فئتين الأولى بـ٣٠٠ جنيه للدرجة العادية والثانية بـ٥٠٠ جنيه لفئة الـVIP والتي نفذت مبكرا، ويشارك في تجهيزات الحفل وليد الحريري يتراسات الإضاءة والـ led screens وأضخم مسرح أقيم بالمنصورة لـ تامر فوزي ومهندس الصوت عاصم السيد، والحفل من تنظيم وليد منصور.