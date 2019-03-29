أليجري: لن نغامر بإشراك رونالدو أمام أياكس

قال المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليجري، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيغيب عن مواجهة إمبولي غدا السبت، في منافسات الدوري الإيطالي لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة، قد تطول مدة غيابه عن المشاركة في المباريات بما في ذلك مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي.



وأضاف أليجري -في تصريحات نقلتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية اليوم الجمعة- "رونالدو أخذ يوم راحة وذهب إلى برشلونة لأسباب شخصية، ولا أعلم ما فعله بخصوص حياته الخاصة، والفريق يمر بمرحلة مهمة للغاية مع تبقي 10 لقاءات في الدوري ومباراتين على الأقل في دوري الأبطال".



وأوضح أنه ستكون هناك اختبارات طبية إضافية لرونالدو يوم الإثنين المقبل، لتقييم مدى تعافيه من إصابته، مؤكدا أنه لا يستطيع المغامرة بإشراكه في المباريات إذا لم يكن جاهزا من الناحية البدنية، خاصة أن هناك مباريات لا تزال متبقية في الموسم.



وبخصوص المهاجم الإيطالي الشاب مويز كين، أشار أليجري إلى أنه يجب الانتظار عليه حتى يبدأ مشواره خطوة بخطوة، موضحا أن إحرازه هدفا أمام ليشتنشتاين في تصفيات "يورو 2020" لا يعني أنه أصبح ميسي أو رونالدو.