إصابة 7 فلسطينيين في احتجاجات على حدود قطاع غزة

قال مسؤولون طبيون في قطاع غزة، إن القوات الإسرائيلية أصابت سبعة فلسطينيين بالرصاص على حدود القطاع اليوم الجمعة، قبل يوم من مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الأسبوعية التي قتل فيها نحو 200 فلسطيني.



وبرغم قرار منظمي الاحتجاجات في غزة عدم تنظيم مظاهرة كبيرة اليوم فقد تجمع بعض الفلسطينيين ولكن بأعداد أقل من المعتاد.



وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته واجهت حوالي 800 متظاهر على الحدود اليوم الجمعة واستخدمت وسائل تفريق الشغب للدفاع عن الحدود.



ووقعت أيضا اشتباكات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة حيث ألقى شبان فلسطينيون القنابل الحارقة في الخليل، كما رشق نحو 150 متظاهرا القوات الإسرائيلية بالحجارة. وردت القوات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.