الاتحاد الأوروبي: بريطانيا تشير إلى "طريق للأمام" قبل القمة

ذكر مصدر بالاتحاد الأوروبي أنه يتوقع من بريطانيا أن "تشير إلى طريق للأمام"، حول خروجها من التكتل الأوروبي قبل أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة خاصة في العاشر من أبريل المقبل.



وقال المصدر إن هذه الإشارة يجب أن تأتي "في التوقيت المناسب" حتى تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من دراسة الطلب البريطاني.



وأوضح المصدر أن تفاصيل القمة لا زالت قيد الدراسة، غير أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي "يمكنها المشاركة في بداية اجتماع القمة"، مثلما فعلت في القمة التي عقدت الأسبوع الماضي.



ويعني رفض النواب البريطانيين للمرة الثالثة على التوالي اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والذي تم التفاوض بشأنه، أن بريطانيا ستواجه خروجا صعبا من التكتل الأوروبي في 12 أبريل المقبل، إلا إذا دعت بريطانيا إلى مد مهلة الخروج وشاركت في الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في أواخر مايو المقبل.