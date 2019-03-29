"المحامين" تفتح باب حجز مصيف 2019 بالنظام الإلكتروني

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن فتح باب حجز مصيف 2019 لمدن بورسعيد، ورأس البر، ومرسى مطروح، وعجيبة، بنظام الحجز الإلكتروني، من خلال مكاتب تصديقات العقود بدار القضاء العالي، والنادي النهري بالمعادي لفرعيات القاهرة، وبمقرات الفرعيات الأخرى على مستوى الجمهورية، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وتبدأ المكاتب في تلقى اشتراكات الحجز بدءا من السبت، الموافق 1342019، لجميع المحامين المسددين لاشتراكات عام 2019، وذلك بإحضار صورة كارنيه المحامي، مع سداد قيمة الوحدة كاملة، مضافا إليها مبلغ 100 جنيه دمغة، و200 جنيه تأمينا، على أن ترد قيمة التأمين في حالة استحقاقه في 31122019، مع تخصيص وحدة واحدة فقط لكل محام. كما تقرر انطلاق أول أفواج المصيف فى 1 يونيو، وتنتهي 28 سبتمبر لعام 2019، تحت إشراف لجنة المصايف.

