أوساط اقتصادية ألمانية تحذر من فوضى "بريكست"

حذرت أوساط اقتصادية ألمانية من تحمل أعباء وخيمة بعد رفض مجلس العموم البريطاني الاتفاقية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" للمرة الثالثة.



وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إريك شفايتسر اليوم الجمعة بالعاصمة برلين: "الفوضى متكاملة حاليا... تترنح بريطانيا وأوروبا بذلك في اتجاه خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أنه آن الأوان حاليا بالنسبة للشركات للاستعداد.



وأضاف شفايتسر: "في غضون أيام قليلة سيكون هناك خطر حدوث بيروقراطية بريكست كبيرة وهدم لسلاسل التوريد التي تشارك فيها المملكة المتحدة... بالإضافة إلى ذلك ستكون الشركات الألمانية مهددة بتلقي أكثر من عشرة ملايين إخطار جمركي ودفع مليارات اليورو للجمارك سنويا".