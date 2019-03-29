"خدمة المواطنين" بالمصريين الأحرار تستعرض نشاطها الخدمي

استعرض وحيد وجيه، رئيس لجنة خدمة المواطنين بحزب "المصريين الأحرار"، تحركات الحزب على المستوى المركزي والمحافظات، وتدخله لتوصيل الخدمات للعامة والتي توفرها الدولة من علاج على نفقة الدولة وغيرها، بالإضافة للخدمات الخاصة بالمستشفيات وغيرها من المعامل ومراكز الأشاعة.



وأشار رئيس لجنة خدمة المواطنين في كلمته بالمؤتمر العام للحزب، إلى أن الحزب يتبع طريقة خدمة المواطنين بصورة تحفظ كرامته وأبرم عدة بروتوكولات على مستوى الخدمات الطبية والترفيهية والاجتماعية لخدمة الأعضاء واسرهم بالإضافة لعموم المواطنين.



وأشاد بدور أمانة البحيرة وقطاع خدمة المواطنين على تحركاته بالشارع وتوقيع بروتوكولات وخدمات عده للمواطنين، مشددا على تكثيف التحرك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل لتقديم الخدمات اللازمة.