وائل فتحي يطلق "العادي ثائرًا وشهيدًا" بفرقة الورشة الإثنين

تستضيف فرقة الورشة المسرحية، ندوة وحفل توقيع ديوان «العادي ثائرًا وشهيدًا» للشاعر وائل فتحي، في تمام الساعة السابعة مساء الإثنين المقبل.



ويتخلل الحفل الذي تديره القاصة إسراء فيصل مقابل، عزف موسيقي للملحن والمطرب ياسر مغربي.



وتأتي التجربة، الصادرة حديثًا عن دار الأدهم، في 14 قصيدة تنتمي لشعر العامية، وتتخللها ملحوظات شعرية، كتبت على مدار التجربة، التي عمل عليها الشاعر طوال سنوات، وحفلت بتناول النقاد والباحثين في الدراسات والدوريات والصحف المصرية والعربية.



ونشر وائل فتحي عدة قصائد مصورة من الديوان "العادي ثائرًا وشهيدًا"، سواء بالتعاون مع مجايليه من الشعراء والفنانين، مثل فيديو "من وحي الأنبياء الجدد"، وفيديو "في ذمة الثورة"، إلى جانب تصوير قصائد منفردة من الديوان نفسه مثل: سطر الخروج آدم، وصلوا عرايا وغيرها.



وائل فتحي شاعر وصحفي مصري، من مواليد القاهرة نوفمبر 1986، نشرت له العديد من القصائد والمقالات بالصحف والدوريات المصرية والعربية، وصدر له ديوان "أحلام شكك"، عن دار هفن للنشر، وديوان "العادي ثائرًا وشهيدًا" عن دار الأدهم، ويستعد لإصدار «ديوان إلهه هواه.. النص بالعامية" خلال الفترة المقبلة.