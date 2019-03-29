رئيس "الأمة الجزائري" بدلا من بوتفليقة في أول مهمة بعد بيان الجيش

عین رئیس الجمھورية، عبد العزيز بوتفلیقة رئیس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح لیمثله خلال أعمال القمة الـ30 لجامعة الدول العربیة المزمع تنظیمھا يوم الأحد في العاصمة التونسیة، حسبما أفاد بیان لرئاسة الجمھورية الجزائرية.



وأوضح البیان الذي نشره موقع قناة البلاد المحلية أنه "تلبیة للدعوة التي تلقاھا من رئیس الجمھورية التونسیة، باجي قايد السبسي، عین فخامة رئیس الجمھورية، السید عبد العزيز بوتفلیقة، السید عبد القادر بن صالح، رئیس مجلس الأمة لتمثیله في القمة الـ30 لجامعة الدول العربیة التي ستنعقد في تونس يوم 31 مارس 2019".



ويوم الثلاثاء طلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس المريض البالغ من العمر 82 عاما لائق للمنصب.



وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل". (اقرأ نص المادة التي تتضمن تولي رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس).