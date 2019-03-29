عبد الحافظ: المصريين الأحرار يتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان بطريقة منهجية

قال الدكتور سعيد عبد الحافظ رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار، إنه منذ تولى رئاسة اللجنة بالحزب منذ عام 2017 وهناك اتفاق على ألا نسمع أية أقوال تثار إلا بناء على بيانات، والتعامل مع أية بيانات تخص أوضاع حقوق الإنسان في مصر من منظمة من الخارج بمنهجية والرد عليها.



وأضاف "عبد الحافظ" في كلمته في المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار: لدينا عمل مشترك مع لجنة المصريين الأحرار بالخارج، والمركز الإعلامي للحزب ونتمتع بأداء راقي ونمارس العمل السياسي بكل موضوعية ومحبة للوطن وفخورين بذلك.