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الجمعة 29/مارس/2019 - 06:09 م

السيطرة على حريق بمخزن لـ" النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)

السيطرة على حريق
هبه عويضه
dostor.org/2571275

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بقطعة أرض، بدائرة حي الجمرك.

تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك، إشارة بإندلاع حريق بقطعة أرض في شارع الجداوي، دائرة قسم المنشية، وانتقلت على الفور المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك للموقع، كما تواجدت قوات الحماية المدنية على الفور، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وقام بمعاينة الموقع فريق من حي الجمرك مكون من إدارتي إشغال الطريق والمتابعة الميدانية.

وتبين أن هذه القطعة من الأرض مأوى لـ "النباشين" لتخزين مخلفاتهم، وأن أندلاع النيران تم عن طريق الاشتعال الذاتي.

السيطرة على حريق بمخزن لـ" النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق بمخزن لـ" النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق بمخزن لـ" النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق بمخزن لـ" النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق بمخزن لـ" النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)
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