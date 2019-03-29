الإصابات تضرب توتنهام قبل مواجهة ليفربول في أنفيلد

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن فريقه سيلعب على أرض ليفربول بعد غد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بدون إيريك داير وسيرج أوريية.



ويعاني داير من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال فوز إنجلترا 5-صفر على جمهورية التشيك في تصفيات بطولة أوروبا 2020 يوم الجمعة الماضي وغاب عن تشكيلة مدربه جاريث ساوثجيت في المباراة التالية أمام الجبل الأسود.



وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "تم استبعاد داير. الإصابة ليست خطيرة لكنه يحتاج للتعافي منها، ربما يحتاج أسبوع أو عشرة أيام أو اسبوعين. سننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور. ركض اليوم لكن نحن بحاجة للانتظار لتقييم الإصابة".



ويستعد توتنهام صاحب المركز الثالث لخوض معركة للتمسك بمركزه بين الأربعة الأوائل حيث خسر ثلاث مرات في اخر أربع مباريات.



ويرى بوكيتينو أن فترة التوقف الدولية جاءت في توقيت خاطئ بالنسبة للاعبيه الذين ينتظرون الفرصة لاستعادة تألقهم.



وأضاف المدرب الأرجنتيني: "هذا أمر سيء لأنه بعد الخسارة أمام ساوثامبتون كان الشعور غير جيد ومرت ثلاثة أسابيع بدون أي مباراة وهذا أحساس ممل، لكن هذا هو الوضع الحالي ويجب تقبله ولا يمكن تغييره. أنا سعيد بالعودة للمنافسات بعد غد الأحد وسنبدأ فترة مزدحمة للغاية بالمباريات حتى نهاية الموسم. سعيد بالعودة للمنافسات".



ويسعى يورجن كلوب مدرب ليفربول للحفاظ على صدارته للمسابقة وعدم الخسارة على أرضه هذا الموسم حتى الآن بينما يأمل توتنهام في تحقيق فوزه الاول في أنفيلد منذ مايو 2011.