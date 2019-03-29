مدرب توتنهام الإنجليزي يشيد بالملعب الجديد للنادي

أشاد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، بملعب ناديه الجديد حيث أعتبره "الأفضل في العالم"، وذلك قبل فترة وجيزة من استضافته لأول مباراة.



و تدرب لاعبو توتنهام في ملعب "وايت هارت لين الجديد" اليوم الجمعة، حيث سيخوض المباراة الأولى على هذا الملعب في الثالث من أبريل المقبل أمام كريستال بالاس في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي.



وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام ليفربول بعد غد الأحد:"إنه ملعب مدهش".



وأضاف:"إنه الأفضل في العالم ويمكننا تأكيد ذلك الآن. كل قطعة في الملعب هي أفضل قطعة رأيتها في حياتي-. لا يمكنك مقارنته مع آخر".



وأكد بوتشيتينو أيضا أن الملعب الجديد سيساعد الفريق على تحسين النتائج.

وأردف المدرب الأرجنتيني: "عندما يذهب المشجعون واللاعبون والموظفون إلى الملعب، سيعرفون جيدًا أن صبرهم أتى ثماره، عندما يرون حقيقة المشروع الجديد".



وأكد بوتشيتينو:"سيكون الاستاد بمثابة دعم كبير للجماهير وللاعبين أيضًا".

ويحتل توتنهام المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، حيث يعتبر المرشح الأول للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنه بعيد بأربع نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز السادس.