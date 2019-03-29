كهربا وساسي على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي غدًا

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تواجه الأهلي، غدا السبت في تمام السابعة مساء، ضمن الجولة الـ17 المؤجلة من الدور الأول للدوري الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية، والتي جاء على رأسها محمود كهربا وفرجاني ساسي.



وضمت القائمة كلا من: محمود جنش وعماد السيد في حراسة المرمى، محمود الونش ومحمد عبدالغني ومحمود علاء ومحمد عبدالسلام وحمدي النقاز وعبدالله جمعة وحازم إمام وبهاء مجدي في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز ويوسف أوباما وأحمد زيزو ومحمود كهربا ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأيمن حفني في خط الوسط، خالد بوطيب وعمر السعيد وحميد أحداد في خط الهجوم.



يذكر أن الزمالك، صاحب الأرض في هذا اللقاء، يخوض القمة 117 متصدرا جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن النادي الأهلي، وذلك بعدما لعب الفريقان 22 مباراة من مشوارهما في المسابقة هذا الموسم.

