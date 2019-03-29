مباحثات فرنسية ايرلندية حول أزمة البريكست الثلاثاء

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار للبحث في أزمة بريكست، كما قالت الجمعة الرئاسة الفرنسية.



وأضافت أن ماكرون سيبحث مع فارادكار في "عواقب بريكست خصوصا في إيرلندا".



وحتى موعد اللقاء قد تكون الشكوك حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي قد تبددت جزئيا بما أن النواب البريطانيين سيصوتون الجمعة على هذا الاتفاق وتبينه قد يفتح الباب لبريكست في 22 مايو.



وفي صلب المباحثات الترتيبات المتعلقة بشبكة الأمان، وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير لتفادي عودة الحدود في جزيرة ايرلندا.



وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي وبقاء مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الاوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادي كل رقابة جمركية.