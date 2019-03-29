رئيس المجلس الأوروبي يدعو لقمة طارئة عقب فشل ماي في تمرير خطتها لـ"بريكست"

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الجمعة، إلى عقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي في العاشر من أبريل المقبل، على خلفية فشل رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في تمرير اتفاقها لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في مجلس العموم، للمرة الثالثة، في محاولة أخيرة منها لإنقاذ الاتفاق.



وكتب توسك على صفحته الرسمية على "تويتر"، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية: "في ضوء رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الخروج، قررتُ دعوة المجلس الأوروبي إلى الانعقاد في 10 أبريل".



ويأتي موعد القمة التي يدعو إليها توسك قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي للندن في حال لم يصوت البرلمان لصالح اتفاق حول "بريكست"، حيث سيكون على ماي أن توضح الخطوات التي ستتخذها بريطانيا خلال موعد أقصاه 12 أبريل، أو ستواجه احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.