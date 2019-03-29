سفير السودان في بكين يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتبادلات الثنائية مع الصين

أعرب سفير السودان لدى الصين أحمد شاور عن تطلع بلاده إلى تواصل وتعزيز التعاون والتبادلات الثنائية مع الصين في كافة المجالات، وتطوير العلاقات بين الجانبين إلى آفاق أرحب.



وقال شاور - في كلمة خلال حفل نظمته السفارة السودانية لدى بكين بالتعاون مع جمعية صداقة الشعب الصيني مع البلدان الأجنبية اليوم الجمعة للاحتفال بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسودان - إن التبادل والتعاون والصداقة بين الطرفين قائمة على مدى60 عاما بجهود زعماء وشعبي البلدين.



وأضاف أن الدولتين صديقتان، لافتا إلى أن "الصين صديقة مخلصة للسودان، وقدمت له الدعم والمساندة عندما واجه صعوبات".



من جانبها، قالت رئيسة جمعية صداقة الشعب الصيني مع البلدان الأجنبية لين يي - في كلمة خلال الحفل - إن الصداقة بين البلدين لها تاريخ طويل، والجمعية ستعمل على تعزيز التبادلات بين الجانبين، معربة عن استعداد الصين لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية قدما.



وحضر الحفل نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني رئيس جمعية الصداقة الصينية العربية أركين أمير البك وعدد من الدبلوماسيين والسياسين العرب والصينيين والأجانب المقيمين في بكين.