خادم الحرمين الشريفين يبحث مع الرئيس التونسي تعزيز التعاون الثنائي

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الجمعة مع الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء السعوديةواس أن الجانبين شهدا - خلال اللقاء - توقيع اتفاقيتين بين حكومتي البلدين، شملت توقيع اتفاقية قرض تنموي لمشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات، واتفاقية تمويل صادرات سعودية لصالح الشركة التونسية لصناعات التكرير، ووقعهما من الجانب السعودي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.



وتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي، أعلى وسام في الجمهورية (الصنف الأكبر من وسام الجمهورية)، كما سلم الملك الرئيس التونسي قلادة الملك عبدالعزيز.