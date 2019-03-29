ضبط 9 قضايا تموينية متنوعة خلال حملة أمنية مكبرة بمطروح

شنت مديرية أمن مطروح حمله أمنية مكبرة، لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين بتوجيهات اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بمشاركة قطاعات المديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط 14 قضية متنوعة لقسم شرطة المرافق، 9 قضايا تموينية متنوعة، وضبط 104 متهما في قضايا مختلفة ما بين أحكام جزئية، جنائية، مستأنف وغرامات.

كما تمكنت الأكمنة المعدة على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، والأكمنة المتحركة داخل المدينة من ضبط 306 مخالفة مرورية متنوعة تم التصالح الفوري في 38 مخالفة منها.