النواب البريطانيون يرفضون اتفاق بريكست للمرة الثالثة

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الجمعة 29/مارس/2019 - 05:03 م
وكالات
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بالصور.. الكشف على 1542 مواطنا بالمجان فى إدفو بأسوان
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني استمرت لمدة يومان بقرية النزل التابعة لمركز دراو، وذلك فى إطار مجهودات المديرية، لتقديم الخدمة العلاجية المختلفة للقري والمناطق النائية. ...
بالصور.. 200 عمل فى المعرض الطلابى لقسم الديكور بـ"فنون جميلة المنيا"
نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، معرض طلابي لقسم الديكور، في إطار المعارض الدورية للأقسام علي مدار العام كأحد الوسائل التعليمية الهامة لتشجيع الطلاب علي الإبداع والتجويد لأعمالهم الفنية ...
بالصور.. اختتام الأسبوع الثالث لندوات التعديلات الدستورية بجامعة المنيا
اختتمت جامعة المنيا، اليوم الخميس، الأسبوع الثالث من سلسلة ندوات التعديلات الدستورية والتي ينظمها فريق طلاب من أجل مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، بندوتين بكليتي الألسن والآداب ...