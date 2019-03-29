على ملعب ثاني بن جاسم، بالعاصمة القطرية “الدوحة” يشتد صراع المنافسة بين التونسي والمغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي لموسم 2018-2019، يوم الجمعة المقبل 29 من مارس.

موعد مباراة الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي والقنوات الناقلة:

يبدأ صراع المنافسة على حصد لقب كأس السوبر الإفريقي في تمام الساعة السادسة يتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت أبو ظبي، اما في تونس والمغرب فستكون المواجهة في تمام الخامسة مساءا.

قنوات بي ان سبورت ستكون على الموعد لنقل الحدث العظيم، الواقع على الأراضي القطرية في ستاد ثاني بن جاسم، وستذيعها قناة beIN SPORT HD1 بتعليق الجزائري حفيظ الدراجي.

لقاء السوبر الافريقي من المفترض ان يكون لحاملي لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية، وهي مباراة واحدة تكون كل موسم لتحسب بطولة للفريق الحاصد لها.

تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2018تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2018

ويخوض الترجي التونسي غمار المنافسة على لقب السوبر الافريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الاهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مواجهتين ناريتين تاريخية بين الطرفين على ستاد برج العرب في الذهاب ورادس في الإياب.

يسعى الترجي التوسي لحصد المزيد من الألقاب الافريقية، وتتويجه أيضا بلقب السوبر الافريقي على الاراضي القطرية.

بينما يأمل الرجاء البيضاوي المغربي، حصد البطولة الأولى له تاريخيا عقب تتويجه بالكونفدرالية على حساب فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 4-3 خلال المواجهتين في الذهاب والإياب.

تتويج الرجاء المغربي بالكونفدراليةتتويج الرجاء المغربي بالكونفدرالية

وتعد تلك البطولة هي الأولى من نوعها في تاريخ الرجاء، حيث حصد سابقا دوري أبطال أفريقيا لثلاث مرات بين كل من المواسم التالية : 1989، 1997، 1999، لينافس على لقب السوبر الافريقية امام الترجي.

يدخل معين الشعباني، المدير الفني للترجي، اللقاء وهو واثق من الفوز على الرجاء، عقب التصريحات الاخيرة التي أدلى بيها اليوم في المؤتمر الصحفي، لرؤيته الفنية، حيث لاي وجد أي غيابات لديه سوى شكوك حول مشاركة خليل شمام قائد الفريق لتجدد إصابته.

تشكيل الترجي ضد الرجاء في كأس السوبر الافريقي:

التشكيل | 4-2-3-1

في حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: أيمن بن محمد – خليل شمام – شمس الدين الذوادي – سامح الدربالي

الوسط: فرانك كوم – فوسيني كوليبالي

يوسف البلايلي – غيلان الشعلالي – أنيس البدري

القيادة الهجومية: طه ياسين الخنيسي

وسيخضع بارتيس كارتيرون، المدير الفني لفريق الرجاء والذي قاد الاهلي المصري سابقا، لتشكيل معين، لحصد اللقب التاريخي، حيث لا توجد أي غيابات لديه وبالتالي سيخوض المباراة بشكل مختلف.

تشكيل الرجاء ضد الترجي في كأس السوبر الافريقي:

حارس مرمى: أنس الزنيتي

الدفاع: فابريس نجاه – سند الورفلي – عبد الرحيم الشاكر – عمر بوطيب

الوسط: زكريا حدراف – زكريا الوردي – أيوب نناح – عبد الله الحافيظي

الهجوم: سفيان رحيمي – محمود بنحليب