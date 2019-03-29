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الجمعة 29/مارس/2019 - 04:49 م

وزير الأوقاف يتابع سير العمل الدعوي مع قيادات الجيزة

وزير الأوقاف يتابع
أميرة العناني
dostor.org/2571190

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة والأئمة والدعاة بمحافظة الجيزة لمتابعة سير العمل الدعوي، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة، والشيخ محمد نور فرحات وكيل الوزارة بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية، ولفيف من الأئمة والعلماء بالمحافظة.

وفي كلمته، أشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بنجاح وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطي الحنيف، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الديني، ونشر الفكر الوسطي المستنير، كما ثمّن جهود علماء وأئمة وزارة الأوقاف لدورهم في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، مشيرًا إلى أن الأوقاف لها دور دعوي واجتماعي.

وأكد وزير الأوقاف، الاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى، بإتمام الصيانة لجميع المساجد قبل دخول شهر رمضان المبارك، ومعنى بتكثيف العمل الدعوي استعدادًا للملتقيات الرمضانية التي ستصل إلى 1000 ملتقى يوميًا.

ووجه "جمعة" أن تكون الملتقيات الرمضانية بالمساجد الرئيسة بكل ربوع مصر، وأكد أنه لن يعتلي منابر الأوقاف سوى الأئمة ومن تم الترخيص له بالخطابة، مبينًا أن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق.

وأوضح أنه في إطار الاهتمام بأعمال البر سيتم غدًا، توقيع بروتوكول بالتعاون مع وزارة التموين للتعاقد على 500 طن سلع غذائية وتموينية، ليتم توزيعها على مائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية قبيل شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن المستهدف من صكوك الأضاحي هذا العام 1000 طن بـ100 مليون جنيه، وفي ختام اللقاء دعا الأئمة والدعاة إلى الاجتهاد في تحصيل العلم، مؤكدًا أن المسجد أمانة، والمنبر أمانة، فمن فرط فيه لمن يستخدمه بدون وجه حق فلن يكون جديرًا به.

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