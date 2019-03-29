تأجيل الجمعية العمومية العادية للأطباء أسبوعًا لعدم اكتمال النصاب

أعلنت النقابة العامة للأطباء تأجيل الجمعية العمومية العادية للنقابة لمدة أسبوع، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لها، وأعلن محمد عبد الحميد، عضو مجلس النقابة العامة، عن أن الانعقاد الثاني يوم الجمعة 5 أبريل يكتمل بنصاب قانونى 300 عضو فقط.



ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، ما يلي: ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه ،هذا بالإضافة إلى النظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.



كما تناقش الجمعية العمومية قواعد قيد خريجي الكليات الأجنبية بالنقابة، ومقترحات مجلس النقابة كالتالي:



أ- يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالي يجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمي، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.



ب- عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول علي الثانوية العامة ( أو كما يترائي للجمعية العمومية )، علي أن يتم تطبيق هذا الشرط على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019 (السنة الدراسية 2018 -2019) وما بعدها.