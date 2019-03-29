تراجع أرباح أكبر شركتي طيران في الصين وسط ضعف اليوان

تراجعت أرباح شركتي طيران رئيسيتين في الصين العام الماضي جراء ضعف اليوان الصيني وارتفاع أسعار النفط.



وسجلت "خطوط شرق الصين الجوية"، ومقرها شانغهاي، تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 57 %، لتصل إلى نحو 2.7 مليار يوان ما يعادل 400 مليون دولار في 2018، بينما شهدت "خطوط جنوب الصين الجوية" ومقرها جوانجتشو، انخفاضا في الأرباح بنسبة 51 %، بحسب بيانات جرى تقديمها لبورصة شانغهاي.



وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن الشركتين تلقتا ثلاث صفعات خلال العام الماضي تمثلت في ارتفاع أسعار الوقود وضعف العملة الصينية "اليوان" وتداعيات الحرب التجارية المطولة بين بكين وواشنطن.



وتأتي أغلب أرباح شركات الطيران الصينية من السوق المحلية، ولكنها تقترض الدولار الأمريكي لتمويل شراء الطائرات.



وبعد العمل لسنوات من مركزيهما في شانغهاي وجوانجتشو، ستنقل الشركتان بعض أسطولهما إلى مطار عملاق جديد على المشارف الجنوبية للعاصمة بكين في أكتوبر المقبل، وهناك ستتنافس الشركتان مع "اير تشاينا" على ركاب الدرجة الأولى في الرحلات الدولة الطويلة.