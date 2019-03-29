إسرائيل تعتقل أمهات الأسرى المقدسيين فور خروجهن من الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عددا من أمهات الأسرى المقدسيين، فور خروجهن من المسجد الأقصى المبارك.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الأقصى المبارك، اعتقلت ثلاث نساء، من أمهات الأسرى.



ونظم أهالي الأسرى في مدينة القدس، وقفة داعمة للأسرى في سجون الاحتلال، في ساحة المسجد الأقصى المبارك، عقب انتهاء صلاة الجمعة، ورفع المقدسيون صورا لأبنائهم الأسرى، ورددوا هتافات مناصرة للأسرى والأقصى.



وصلى بالمسجد الأقصى 35 ألف شخص صلاة الجمعة، فيما أدى المبعدون عن الأقصى الصلاة عند باب الأسباط (أحد أبواب الأقصى).



وكانت إدارة سجون الاحتلال قد قررت، اليوم، منع الأسرى الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة داخل أقسامهم في جميع السجون.



وقال مكتب إعلام الأسرى إن "إدارة سجون الاحتلال منعت الأسرى من أداء صلاة الجمعة داخل أقسامهم بجميع السجون في سابقة لم يكن لها مثيل منذ عقود".