"الزراعة" تنظم قوافل بيطرية مجانية في الأقصر

أعلن الدكتور إبراهيم جاد، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، أن المعهد انتهى من تنفيذ أعمال قوافل بيطرية علاجية مجانية بقرى محافظة الأقصر، بتوجيه من الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



وذكر بيان لوزارة الزراعة، اليوم، أن القافلة استمرت فعالياتها بداية من 22 مارس وحتى 29 مارس الجاري، وذلك في إطار تنفيذ سياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتطبيقا لاستراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركي مع كافة جهات الدولة.



وقد اشتملت فعاليات الحملة على قرى المطاعين والروافع وحاجر أرمنت وحاجر الإقالتة ونجع الترع والبياضية ونجع بدران وأرمنت الحيط والمنشأة والكرنك.



وقد تم من خلال القوافل نقل التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية والعمليات الجراحية وكافة فروع الطب البيطري التي يحتاجها المربي الصغير، كما تم سحب عينات من الحيوانات المصابة لتشخيص المسببات المرضية، وتدريب الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية على الفحص والعلاج، ونقل نتائج البحوث والتقنيات الحديثة لهم في هذا المجال، وعمل ندوات إرشادية لصغار المربين ومحاضرات علمية للأطباء البيطريين ضمن أعمال القافلة.



ووجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم الشكر إلى وزير الزراعة ورئيس مركز البحوث الزراعية لما قامت به القافلة.