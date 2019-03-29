الأنباء الفرنسية: مصر تنجح مجددًا فى الحد من العنف بغزة قبل ساعات من "يوم الأرض"

أكدت وكالة "الأنباء الفرنسية" أن الجهود المصرية الأخيرة نجحت مرة جديدة في إقناع حركة حماس بالالتزام بالأمن والسلمية خلال تظاهرات الغد التي تتزامن مع ذكرى يوم الأرض.



وتابعت أن غدًا السبت، سيشهد تظاهرات فلسطينية حاشدة بالقرب من السياج الحدودي لإحياء ذكرى يوم الأرض والذكرى الأولى لمسيرات العودة، وقد دعمت حركة حماس هذه التظاهرات بقوة.



وأضافت أن مصر تحاول جاهدة خلال الفترة الأخيرة للحد من العنف في القطاع من خلال تحركاتها الدبلوماسية لوقف أي إطلاق نار يحدث بين الطرفين.



وأشارت إلى أن مصر نجحت في إقناع الفصائل الفلسطينية بإبقاء المتظاهرين بعيدًا عن السياج الحدودي لمئات الأمتار، مقابل أن تخفف إسرائيل من إجراءاتها حول الحدود وعدم إطلاق النار على المتظاهرين طالما لم يقتربوا من السياج الحدودي.