تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس القطاع الشمالي، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الجمعة، بلغ 22 سفينة.



وأضاف البيان الصادر من الهيئة، اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وخرجت منه سفينة، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، مضيفا أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين.



وسجل الميناء دخول سفينة بضائع، وهي السفينة "CHEMICAL VOYAGER" التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 134 مترا، والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 6500 طن صودا كاوية من الميناء، وسوف تغادر السفينة الميناء عقب انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى تركيا، إضافة إلى تواجد سفينة على الأرصفة، ومن المنتظر دخول سفينتين.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.