مسيرة رياضية ضخمة لأكثر من 1000 دراجة نارية على طريق السخنة

انطلقت، اليوم الجمعة، مسيرة ضخمة بالدراجات النارية احتفالا بـ"يوم اليتيم" مع مجموعات الأطفال من دور الأيتام المختلفة، وذلك لأكثر من 1000 مشارك ومشاركة من دراجي مصر وبعض المشاركين الأجانب، بداية من بوابات طريق السخنة بالقاهرة مرورا بطريق الجلالة باتجاه مدينة العين السخنة؛ تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة.



وتهدف المسيرة إلى تقديم صورة حية لإظهار المستوى الحضاري الهائل لشبكة الطرق الجديدة بمصر ومدى توافر وسائل الأمن والأمان على تلك الطرق، الأمر الذي يتيح لهذه الأعداد الكبيرة من الشباب بالتجمع والخروج لممارسة أنشطتهم الاجتماعية والرياضية بأمان تام.



يذكر أن مثل تلك الأحداث الرياضية دائما ما تسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية لمشاركة العديد من الأجانب في تلك المسيرات الضخمة، كما أنها تظهر وجه مصر الحضاري لدى المهتمين برياضة الدراجات النارية عالميا.



وأعرب المشاركون عن شكرهم لاهتمام وزارة الشباب والرياضة والجهات الأمنية وإدارة المرور والشركة الوطنية للطرق، لتقديم الدعم اللازم لإنجاح المسيرة.