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الجمعة 29/مارس/2019 - 03:42 م

الإثنين.. أحمد أمين ضيف "صاحبة السعادة"

الفنان أحمد أمين
الفنان أحمد أمين
حسين الجندي
dostor.org/2571123

يحل الفنان أحمد أمين، ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، يوم الإثنين المقبل، في تمام الحادية عشر مساءً.

تستضيف "يونس" الفنان أحمد أمين بعد النجاح الكبير الذي حققه بتجربته المسرحية الأولى "أمين وشركاه"، وتتحدث معه عن كواليس العمل وحلم المسرح.

الجدير بالذكر أنه تم عرض ست مسرحيات من "أمين وشركاه" على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر، وقد نالت إعجاب الجمهور، وكانت دائمًا كاملة العدد، وتستمر العروض على المسرح يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يشار إلى أنه بدأ عرض المسرحيات على شاشة dmc حصريًا، ابتداء من 15 مارس، الجمعة من كل أسبوع، في تمام التاسعة مساءً.

عروض "أمين وشركاه" من إنتاج محمد جبيلي وإخراج علاء إسماعيل، ويشرف على الكتابة أحمد أمين، ورشة كتابة: ساره هجرس، وجيه صبري، شريف عبدالفتاح، هيثم رزق، جورج عزمي.

العروض بطولة: أحمد أمين بمشاركة كل من: محمد طعيمة، حاتم صلاح، وليد عبدالغني، رحمة أحمد فرج، رامي نادر، شريف عبدالفتاح، ياسمين رحمي، وعمر عبدالله.

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