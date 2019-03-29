بجهود ولاء الشيخ.. توصيل الغاز الطبيعي لزاوية بمم بالمنوفية

في إطار الجهود التي يبذلها الكاتب الصحفي ولاء الشيخ، للارتقاء بالخدمات المقدمة فى تلا وغيرها من مراكز محافظة المنوفية، تم الانتهاء من مسح قرية زاوية بمم بمركز تلا بالمنوفية وتم تقسيمها إلى قطاعات تمهيداً لادخال الغاز الطبيعي بها.





وأشار الشيخ إلى أن عملية ادخال الغاز الطبيعي لزاوية بمم ستتم خلال أيام، وفيما يتعلق بموقف قرى" طوخ دلكة وزرقان وكفر طبلوها والقلشى وكفر القلشى وكفر بتبس" من ادخال الغاز الطبيعي لهذه القرى، أشار إلى أن هذه القرى سيدخلها الغاز الطبيعي قريبا جدا بعد الإنتهاء من عملية تدعيم الشبكة المغذية للغاز لمركز ومدينة تلا .