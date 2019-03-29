تغيير موعد الانتخابات في تونس لتزامنها مع احتفالات المولد النبوي

أعلن مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الجمعة، عن تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل بسبب تزامنها مع احتفالات المولد النبوي.



وأفاد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إن أعضاء مجلس هيئة الانتخابات سينظرون اليوم في تحديد تاريخ بديل ليوم العاشر من نوفمبر وهو الموعد المحدد سلفا للانتخابات الرئاسية.



واعترضت منظمات من المجتمع المدني وجمعيات دينية بالخصوص ونشطاء وحرفيين في مدينة القيروان التي تستقطب الآلاف من الزوار أثناء الاحتفالات على الموعد الأول.



وأوضح المصدر المكلف بالإعلام بالهيئة إن المشاورات تجري مع أطراف أخرى مثل الأمن ووزارة الخارجية والمطبعة الرسمية للاتفاق حول تاريخ جديد للانتخابات.



وهناك مقترحات بتأجيل أو تقديم الموعد بأسبوع.