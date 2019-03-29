الصحة العالمية تعرب عن القلق من ازدياد حالات الإصابة بالكوليرا فى اليمن

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ بشأن زيادة عدد حالات الإصابة بالكوليرا فى اليمن، مؤكدة أن الارتفاع الحالى يستدعي استجابة سريعة ومنسقة وواسعة النطاق، خاصة أن الخبرة والمعرفة متاحتان حاليا لاحتواء التفشي بسرعة، بحيث لا يحتاج أي يمني للموت من مرض يمكن الوقاية منه.



وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جساريفيتش - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة - إن الكوليرا مستوطنة في اليمن منذ أبريل 2017، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 1.2 مليون حالة، منها 270 ألف حالة في عام 2018 وحده، موضحا أن تفشى المرض أثر على 22 من 23 محافظة يمنية و311 من 333 مديرية في البلاد.



وقال جساريفيتش إن أرقام المنظمة الدولية للفترة من 1 يناير وحتى 17 مارس الجاري، تشير إلى أن الحالات التراكمية المشتبه في إصابتها بالكوليرا بلغت 109 آلاف حالة و190 حالة وفاة، موضحا أن نسبة الحالات الشديدة بين المصابين تبلغ حوالي 13%.