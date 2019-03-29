الجيش السوري يقضي على مجموعات إرهابية بريف حماة

قضت وحدات من الجيش السوري، اليوم الجمعة، على مجموعات إرهابية، ودمرت لهم أوكارا، وآليات، وذلك في إطار الرد على خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد بريف حماة الشمالي.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش العاملة بالريف الشمالي حاولت التسلل والاعتداء على المواقع العسكرية والمناطق الآمنة، بعد عمليات رصد استهدفت بضربات مركزة تجمعات لإرهابيي ما يسمى "الحزب التركستاني"، في جسر بيت الراس، بريف حماة الشمالي.



وأضافت "سانا" أن ضربات الجيش أسفرت عن القضاء على مجموعات إرهابية بالكامل، وتدمير ما بحوزتها من أسلحة وذخائر، كما أفادت بتدمير وحدات من الجيش أوكارا وآليات لإرهابيي "جبهة النصرة"، وقضت على عدد منهم وأصابت آخرين في أطراف بلدتي تل الصخر والجيسات.