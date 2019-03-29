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الثقافة
الجمعة 29/مارس/2019 - 03:32 م

"الفنون والبناء الوجدانى" محاضرة بثقافة الفيوم

الفنون والبناء الوجدانى
جمال عاشور
dostor.org/2571109

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الخميس، عددًا من الأنشطة بفرع الفيوم.

ونظمت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان ''الإعلام والتثقيف الصحي'' حاضرتها الدكتورة ماريان سليمان - عضو المجلس القومي للمرأة، تناولت مفهوم الصحة والعلاقة بينها والثقافة، وأشادت بحملة "100 مليون صحة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، ثم تناولت تعريف الثقافة بأنها تغيير وتعديل سلوك، وأشارت إلى العلاقة بينها وبين الإعلام والدور المعلوماتي والتوعوى الذى تقوم به الثقافة، وأوضحت أضرار المخدرات والتدخين على الصحة، وأكّدت ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تجاه انتشار المخدرات بأنواعها المختلفة.

كما أقامت ورشة حكى عن شخصيات فيومية ونفّذت مجلة باستخدام ورق الكانسون الملون والألوان الفلوماستر.

ونظّم نادى الأدب بقصر ثقافة الفيوم محاضرة عروض تناولت أسس الوزن والقافية فى شعر الفصحى والعامية.

بينما أقامت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان الشهيد عبدالمنعم رياض، الذي كان من أشهر القادة العسكريين في تاريخ مصر، فهو الشهيد الذي كان الفداء عنوانه، وكانت التضحية أهم خصاله، فهو الفارس الذي استشهد بين جنوده ليضرب لهم أروع أمثلة للتضحية والفداء.

ونظّمت مكتبة الكعابي الجديدة محاضرة ثقافية بعنوان "الفنون والبناء الوجداني" لفضيلة الشيخ حنفي جمعة محمد، دارت حول ضرورة نشر الوعي الثقافي والتذوق العام للفنون لأهميتها في بناء الشخصية وتكوين وعي الإنسان بالقضايا المهمة المتعلقة به، فالفنون هي وسيلة حوار للخير بين المجتمعات.

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