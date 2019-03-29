اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، في الدوري الممتاز.



وجاءت على النحو التالي:

إنبي × الإسماعيلي "الأسبوع 23": محمد معروف ويعاونه أحمد صلاح وشريف التباع، وأحمد إبراهيم حكما رابعا، وكل من سعيد حمزة ومبروك نبيل حكما خامسا.



المقاولون × المصري "الأسبوع 27 ": إبراهيم نور الدين ويعاونه هشام الدسوقي ووائل شعبان، ومحمد نهاد حكما رابعا، وكل من أسامة إسماعيل ووائل فرحان حكما خامسا.



سموحة × وادي دجلة "الأسبوع 27 ": طارق مجدي ويعاونه محمد محمود لطفي وأحمد بكر، ومحمد السعداوي حكما رابعا، وكل من محمد سلامة ميدو وعاطف حسين حكما خامسا.