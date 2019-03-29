القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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05:35 م

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08:05 م

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07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

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07:09 م

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رياضة
الجمعة 29/مارس/2019 - 03:31 م

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يعلن
أ ش أ
dostor.org/2571107

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، في الدوري الممتاز.

وجاءت على النحو التالي:
إنبي × الإسماعيلي "الأسبوع 23": محمد معروف ويعاونه أحمد صلاح وشريف التباع، وأحمد إبراهيم حكما رابعا، وكل من سعيد حمزة ومبروك نبيل حكما خامسا.

المقاولون × المصري "الأسبوع 27 ": إبراهيم نور الدين ويعاونه هشام الدسوقي ووائل شعبان، ومحمد نهاد حكما رابعا، وكل من أسامة إسماعيل ووائل فرحان حكما خامسا.

سموحة × وادي دجلة "الأسبوع 27 ": طارق مجدي ويعاونه محمد محمود لطفي وأحمد بكر، ومحمد السعداوي حكما رابعا، وكل من محمد سلامة ميدو وعاطف حسين حكما خامسا.

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