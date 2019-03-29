سر اختيار تامر حسنى ومحمود العسيلى فى حفل الأكاديمية البحرية

يستعد النجمان تامر حسني ومحمود العسيلي للمشاركة في إحياء حفل ضخم لطلاب الأكاديمية البحرية مساء يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، داخل مركز المنارة للمؤتمرات.



وجاء اختيار تامر حسني ومحمود العسيلي بناء علي رغبات الطلاب نظرا لما يتمتع به النجمان من أغانيات ذات موسيقي وتوزيعات مميزة، واعتبروا تواجدهما معا بحفل واحد يمنحهم الاستمتاع بجرعة غنائية متكاملة لما لهما من لونين مختلفين في المزيكا والكلمات.



الحفل يقام تحت إشراف "ماستر بيس" تامر يحيى، بمواصفات لايف عالمية بأمريكا، ومن تنظيم أمازون أنترتينمنتس ياسر الحريرى.