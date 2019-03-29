الداخلية تضبط 442 قطعة سلاح و13 بلطجيا في حملات أمنية على مدار 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ضبط ١٨٧ قطعة سلاح ناري و٢٥٥ قطعة سلاح أبيض، و٢٦٤ قضية مواد مخدرة و١٣ بلطجيا وتشكيلين عصابيين.



جاء ذلك خلال الحملات الأمنية التي شنها قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة خلال ٢٤ ساعة.



وشملت النتائج ضبط ١٨٧ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٦٠ متهما عبارة عن ١٦ بندقية آلية وأخرى رصاص و٣٤ بندقية خرطوش و١٧ طبنجة و١١٩ فرد محلي الصنع و٥ آلاف طلقة و٢٥٥ خزينة متنوعة، فضلا عن ضبط ٢٥٥ قطعة سلاح أبيض.



وفى مجال قضايا المواد المخدرة، تضمنت النتائج ضبط ٢٦٤ قضية مخدرات، بإجمالي ٢٨٢ متهما وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت نحو ٣٩ كيلوجراما و١٠ كجم حشيش و٣ كجم هيروين ونحو ١٣ ألف قرص مخدر وكمية من مخدر الآيس وزنت ٤ جرامات.



وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيلين عصابيين ضما ( 6 ) متهمين إرتكبوا ( 5 ) حوادث متنوعة، وضبط ( 71 ) متهما و(60) مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، و11 هاربا من تنفيذ أحكام المراقبة.



وفي مجال المخالفات المرورية، تم ضبط 25806 مخالفة مرورية متنوعة، و732 مخالفة مرافق متنوعة، و67 قضية بيئة متنوعة.



وفي مجال فحص السائقين: تم فحص (137) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية (18) منهم.



وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط ١٣ متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم بندقية آلية، وبندقيتين خرطوش، 7 قطع فرد محلى، 19 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 3 قطع سلاح أبيض.



واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات المكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون.