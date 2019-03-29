ضبط عاطل بحوزته 60 جرام هيروين وفرد خرطوش في كفر الشيخ

تمكنت مديرية أمن كفر الشيخ تحت إشراف اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير الأمن، من ضبط عاطل بحوزته 60 جراما من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وفرد خرطوش في مركز كفر الشيخ.



وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، بالاشتراك مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ مفادها قيام "ع.ن.م"، 30 عامًا، عاطل، ومُقيم عزبة الشوادفى، دفرية، مركز كفر الشيخ، بالاتجار في المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 60 جراما من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وفرد خرطوش عيار 12 + 2 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع، و100 جنيه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3005 2019م، جنايات مركز كفر الشيخ، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.