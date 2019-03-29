السيسي يزور واشنطن خلال الأسبوع الثاني من أبريل تلبية لدعوة ترامب

أكد بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين، بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.