القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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الجمعة 29/مارس/2019 - 03:22 م

زوايا: مصر تؤسس بنية تحتية قوية لإنتاج الطاقة المتجددة

زوايا: مصر تؤسس بنية
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2571094

أكد موقع "زوايا" الإماراتي، أن الحكومة المصرية تعطي اهتماما خاصا وكبيرا بمشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل على تطوير كافة الجوانب الخاصة بها.

وتابع: أن الحكومة بدأت في تطوير نظام إلكتروني يسهل عمل مستوردي المعدات، حتى يكون التعامل مع مصلحة الجمارك سهل.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية من أجل إعداد بنية تحتية تساعد على الوصول بالطاقة المتجددة للهدف المحدد لها.

يذكر أن مصر تهدف إلى إنتاج 20 ٪ من الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2020، وفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة.

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