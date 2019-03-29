ضبط لحوم فاسدة بحوزة جزارين في المنيا

تمكنت وحدة مباحث مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، من ضبط لحوم فاسدة بحوزة جزارين، قبل بيعها بالأسواق.



كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بتمكن وحدة مباحث مركز ملوي، برئاسة المقدم علاء جلال، ومعاونه الرائد أحمد رأفت، من ضبط كل من: "م.ي" 48 سنة، جزار، و"م.ا" 45 سنة، جزار، مقيمين ببندر ملوي، وبحوزتهما 400 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.