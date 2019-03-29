شكري ونظيره السعودي يبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى سامح شكري وزير الخارجية بتونس، نظيره السعودي إبراهيم العساف، لاستعراض سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المُتميزة بين البلدين الشقيقين وبحث مُستجدات الأوضاع الإقليمية، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرًا للقمة العربية المُقررة يوم 31 مارس‬ الجاري في تونس.



وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء جاء في إطار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وبما يُلبي مصالح وتطلعات شعبيّ البلدين.