اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق في تونس

عقد وزراء خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي والعراق محمد علي الحكيم اجتماعًا ثلاثيا اليوم على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بتونس.



وقال سامح شكري إن هذا الاجتماع هو متابعة لما اتفق عليه قادة الدول الثلاث الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي خلال قمتهم التي عقدت بالقاهرة مؤخرا.



وأضاف أن الاجتماع ناقش سبل تنفيذ تكليفات القادة الثلاثة لوزراء الخارجية للإعداد للاجتماعات القادمة على المستوى الفني حتى تبدأ عمليات تنفيذ الأولويات التي حددها الزعماء الثلاثة.



ووصف وزير الخارجية العلاقات بين الدول الثلاث بأنها تاريخية، مشيرا إلى أن هناك مجالات للتعاون الاقتصادي تصب في إطار منفعة شعوب الدول الثلاث.